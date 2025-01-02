Фицо: Словакия ответит на «диверсию Зеленского»
Власти Словакии заявили об ответе на прекращение Киевом транзита газа
Власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу, сообщает ТАСС.
Премьер-страны Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа — это «диверсия Зеленского».
Политик пообещал на уровне Евросоюза «остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии», сказано в сообщении.
1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение.
Из-за дефицита энергии в Приднестровье прекратили работу большинство предприятий, в Молдавии объявили режим ЧС в энергетике.