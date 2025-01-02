сегодня в 18:18

В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия

Первый зампред правительства — глава Минэкономразвития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил, что из-за отсутствия энергоресурсов все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились», — сказал Оболоник в интервью агентству «Новости Приднестровья».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день продолжают работу лишь предприятия по производству продовольствия. Промышленный сектор полностью остановлен. Власти принимают все необходимые меры для отгрузки готовой продукции предприятиями.

Первый вице-премьер отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем, однако это лишь второй день энергетического кризиса.

Оболочки добавил, что приднестровские предприятия могут потерять возможность к запуску, если энергетический кризис затянется.

Ранее централизованное отопление и горячую воду отключили на территории Приднестровья из-за отсутствия поставок газа из России. При этом мера не коснулась медицинских учреждений республики.