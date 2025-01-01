В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия газа из РФ
Фото - © Медиасток.рф
Централизованное отопление было отключено на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) из-за отсутствия поставок газа из России, сообщает РИА Новости.
Компания «Тирастеплоэнерго» предупредила получателей, что временно прекращается подача отопления и горячей воды населению, бюджетным учреждениям и организациям.
При этом данное решение не касается медучреждений со стационарами, а также учреждений со стационарным пребыванием, которые находятся в ведомстве министерства по социальной защите и труду ПМР.
С 8 часов утра среды «Газпром» прекратил прокачку голубого топлива в ЕС через Украину.