«Газпром» остановил подачу газа в ЕС через Украину

С 8 часов утра в среду российский холдинг «Газпром» остановил прокачку голубого топлива в Европу через территорию Украины, сообщает ТАСС .

Это произошло из-за того, что Киев не один раз отказывался продлевать данные соглашения. Поэтому компания лишена технической и юридической возможности подавать газ.

Соглашения на транспортировку газа из РФ в ЕС через Украину были заключены на пять лет между «Газпромом» и «Нафтогазом». Они подошли к концу 1 января.

По договору о транзите отечественного газа через Украину каждый год проводилась прокачка 40 млрд куб. м. Глава государства Владимир Путин заявлял, что нового документа о транзите точно не будет. Киев также делал подобные заявления.

Кроме того, Киев может возобновить поставки газа через свою территорию, если это будет не российское голубое топливо. Украина готова это сделать по запросу Еврокомиссии.