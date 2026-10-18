Обещала эфир на ТВ: Умара Кремлева обманула мошенница на 32 млн рублей

Спортивная организация «Центр прогресса бокса», созданная руководителем Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, официально признана потерпевшей стороной в уголовном производстве против блогерши Виктории Л. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на процессуальные документы.

Как следует из материалов расследования, девушка сама вышла на связь с представителями боксерского объединения через соцсети. Она пообещала выпустить масштабный документальный телепроект на телевидении.

Задумка строилась на продвижении здорового образа жизни и популяризации единоборств. Титулованные атлеты, ветераны ринга и тренеры должны были делиться личным опытом тренировок на площадке центра, а готовые сюжеты планировалось транслировать в эфире крупного федерального канала.

В показаниях стороны обвинения подчеркивается, что девушка периодически посещала локации организации вместе с видеооператором и проводила съемки. Однако дальше создания видимости работы процесс не продвинулся — итоговый контент так и не попал на ТВ. На данный момент 99% долей учредителя центра принадлежит непосредственно Умару Кремлеву..

В феврале столичный суд приговорил Викторию Л. к четырем годам заключения в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. По данным прокуратуры Москвы, блогерша незаконно обогатилась на 32 млн рублей. Она вводила руководство партнерских структур в заблуждение обещаниями организовать показ заказных программ на телевидении.

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