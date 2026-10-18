В деревне Устье обновили пешеходные дорожки на Центральной улице

В деревне Устье завершилось обновление пешеходных маршрутов на Центральной улице. Дорожки, соединяющие жилые дома, привели в порядок в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Благоустройство проходило в несколько этапов. Сначала подрядчики демонтировали изношенное покрытие. Затем подготовили прочное основание из песчано-щебеночной смеси с проливкой вяжущими материалами. После этого установили бордюр и уложили новое асфальтовое покрытие.

С ходом работ ознакомилась исполняющая обязанности начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова. Обновление затронуло пешеходные дорожки между жилыми домами, которыми пользуются жители деревни.

Завершенные работы сделали повседневное передвижение по Центральной улице безопаснее и удобнее. Вместо изношенного покрытия здесь теперь ровный асфальт, обеспечивающий более комфортный проход между домами в любую погоду.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.