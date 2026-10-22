В Дзержинском выполнили 60% капремонта дошкольного отделения лицея № 3

Готовность дошкольного отделения лицея № 3 на улице Ленина в Дзержинском достигла 60%. Капитальный ремонт планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении лицея № 3 на улице Ленина в Дзержинском продолжается капитальный ремонт. Строительная готовность объекта составляет 60%, сообщила в четверг пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«В настоящее время на объекте работают 30 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 2069 квадратных метров обновят кровлю, фасад и внутренние помещения, заменят инженерные коммуникации. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Работы финансируют из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья». Завершить капремонт планируют в 2027 году.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.