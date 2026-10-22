Врач предупредил россиян, курящих в квартире, о риске рака у близких

По словам доктора, у пассивных курильщиков, которые вдыхают табачный дым, могут развиться также хронический бронхит или альвеолит. Домашние животные особенно уязвимы из-за небольшой массы тела: даже одна сигарета в помещении наносит им сильный токсический удар, отметил врач.

«Врачи считают, что часть онкологических заболеваний может быть связана с табакокурением. Человек, который курит, также отравляет остальных людей, даже если у них нет этой привычки. Мы знаем, как никотин проникает в обивку мебели, в обои, в книги. Мы прекрасно понимаем, что это настолько едкое вещество, что оно не улетучивается, а оседает, в том числе на наших легких», — подчеркнул Кондрахин.

Согласно метаанализу Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака, опубликованному в The Lancet Oncology, вторичный табачный дым относится к канцерогенам первой группы. Постоянное вдыхание дыма дома повышает риск рака легких у некурящих на 20–30%.

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