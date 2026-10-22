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Владимир Путин назначил новых членов правительства РФ

Политика
Вячеслав Прокофьев

Фото - © Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Ядрова главой министерства транспорта России. Он возглавлял Росавиацию, сообщает газета «Известия».

Антон Силуанов получил новую должность в правительстве: вице-премьер — министр финансов.

Андрей Никитин покидает пост министра транспорта и становится вице-премьером России.

Ирина Окладникова заняла пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

Юрий Трутнев стал помощником президента России.

Олег Кожемяко назначен вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

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