Владимир Путин назначил новых членов правительства РФ
Фото - © Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Ядрова главой министерства транспорта России. Он возглавлял Росавиацию, сообщает газета «Известия».
Антон Силуанов получил новую должность в правительстве: вице-премьер — министр финансов.
Андрей Никитин покидает пост министра транспорта и становится вице-премьером России.
Ирина Окладникова заняла пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства.
Юрий Трутнев стал помощником президента России.
Олег Кожемяко назначен вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
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