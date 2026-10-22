Андрей Воробьев: большой госпиталь в Балашихе откроют в 2028 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе в 2028 году откроют большой госпиталь. Строительство закончится в следующем году, еще полгода потребуется на его запуск.

Для жителей Балашихи важно, чтобы получать медицинскую помощь можно было в пешей доступности. Власти планируют открыть большой госпиталь в Балашихе в 2028 году.

«В 2027 году мы закончим его строить, а еще полгода минимум нужно на запуск, потому что все, что касается здравоохранения, операционных, все имеет принципиально важное значение в части лицензирования. Поэтому планы у нас такие в 2028 году — все-таки попробовать открыть современный центр», — рассказал Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Это необходимая помощь и для тех, кто живет рядом, и для всего Подмосковья, заключил глава региона.

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