Педиатр Можайской больницы объяснила, как давать детям парацетамол

Врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Оксана Сыроежкина рассказала о расчете дозировки парацетамола для детей и риске передозировки при сочетании лекарств от простуды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дозу парацетамола для ребенка необходимо рассчитывать по весу, а не давать лекарство «на глаз». Нарушение дозировки может навредить печени, предупредила врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Оксана Сыроежкина.

«Безопасная доза всегда рассчитывается по весу: на каждый килограмм массы тела нужно 10–15 мг препарата. Например, если ребенок весит 20 кг, ему нужно от 200 до 300 мг за один раз», — разъяснила доктор.

Точную дозировку нужно проверять в инструкции: концентрация действующего вещества в сиропах, свечах и таблетках отличается. Врач рекомендовала записывать время приема и количество лекарства, чтобы не дать лишнего. Между приемами должно пройти не менее четырех часов.

Если температура не снижается, нельзя самостоятельно увеличивать дозу или давать препарат раньше времени. Превышение нормы опасно для печени. Если правильная доза не помогает, следует обратиться за консультацией к врачу.

Также важно проверять состав других лекарств от простуды. Парацетамол часто входит в комбинированные порошки и таблетки против заложенности носа, боли в горле и жара. Если после отдельного приема парацетамола дать ребенку такое средство, возможна опасная передозировка: разные препараты могут содержать одно и то же действующее вещество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.