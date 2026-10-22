Ученики Долгопрудненской гимназии посетили научно-техническую конференцию

Учащиеся Долгопрудненской гимназии 20 октября приняли участие в открытии III Всероссийской научно-технической конференции-школы-семинара имени А. Я. Березняка в конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция посвящена отечественному авиа- и ракетостроению, развитию высокотехнологичных отраслей экономики. Выставку «Образование и карьера» организовали для более 500 школьников Московской и Тверской областей.

Студенты РУДН рассказали о направлениях «Врачебное дело» и «Экология и природопользование», поступлении и «Олимпиаде РУДН для школьников». Представители университета «Дубна» — о трудоустройстве инженеров и конструкторов в индустриальных парках, включая ОЭЗ «Дубна» и технопарк «Титан», и сотрудничестве с госкорпорациями. Они пригласили школьников на индивидуальную экскурсию совместно с Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Радуга».

Партнер гимназии — Государственный университет просвещения — пригласил учащихся на встречи по профессиональному самоопределению в рамках проектов «Билет в будущее» и «Россия — мои горизонты». Их проведут в октябре — декабре 2026 года.

Начальник отдела стратегических инициатив и развития территории ОЭЗ «Дубна» Марина Кудряшова провела экскурсию по Центру развития бизнеса Подмосковья. Она рассказала о резидентах, рабочих местах, целях и возможностях ОЭЗ, условиях работы специалистов, жизни города и достижениях его ученых.

В гимназии отметили, что выставка расширила представления школьников о профессиях и перспективах высокотехнологичных отраслей и помогла сделать первые шаги в профессиональном самоопределении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.