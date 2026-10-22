Врач-диетолог Бобровский объяснил, как еда перед сном мешает ночному отдыху

Обильная еда на ночь делает сон поверхностным и провоцирует пробуждения. Из-за них человек лучше запоминает сновидения и может считать, что ему снились кошмары, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Кандидат медицинских наук Андрей Бобровский отметил, что представление о том, что сыр или конфеты вызывают кошмары, остается народным наблюдением. Однако питание действительно влияет на качество сна: после плотного ужина организм переваривает пищу и регулирует уровень сахара в крови.

По словам врача, кофеин выводится из крови от 6 до 8 часов. Он содержится не только в кофе, но и в крепком чае, коле, энергетиках и темном шоколаде. Алкоголь помогает быстрее уснуть, но во второй половине ночи делает сон прерывистым. Сладости вызывают скачки сахара, а жирная, жареная и острая пища долго переваривается.

«Мой совет простой — последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. При этом пища должна быть легкой, а порции небольшие. Это может быть, например, стакан кефира, немного творога, яблоко. Ну, а всякие сыры и сладости лучше оставить на первую половину дня», — посоветовал Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.

Диетолог добавил, что за привычкой есть на ночь могут стоять не голод, а усталость, стресс или скука.

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