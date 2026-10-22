Экс-футболист Сенников назвал проблемы «Краснодара» в защите и середине поля

Сенников оценил игру «Краснодара» после ничьей с «Локомотивом» — 3:3 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«У „Краснодара“ есть проблемы в защите: команда стала проваливаться и пропускать голы. В середине поля тоже нет той эффективности, которая была раньше. Это непростой процесс. Кто-то выбывает из-за травм, и всегда бывает сложно. Кордоба был не в лучшей форме, но сейчас потихоньку начал забивать, добавляет, видно, что набирает ход. У „Краснодара“ сложные матчи, поэтому сейчас команде непросто», — сказал экс-футболист.

После 11 туров «Краснодар» занимает пятое место с 22 очками. В следующем туре команда примет «Балтику». Матч состоится 24 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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