Компания из Лобни ускорила офисные процессы в 4,5 раза

Сотрудники ООО «Компания металл профиль» из Лобни на тренинге «Фабрика офисных процессов» сократили продолжительность рабочего процесса в 4,5 раза, а срок оформления договора — с 14 до 5 дней, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сотрудники ООО «Компания металл профиль» (ООО «КМП») прошли обучение на «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенций Московской области. Вместе со специалистами центра команда разобрала каждый этап заключения договоров — от согласования документов и исправления ошибок до взаимодействия между отделами.

Участники выявили неэффективные этапы, оптимизировали их или отказались от них. Инструменты бережливого производства помогли сократить количество согласований и избыточных проверок, убрать лишние перемещения сотрудников и передачу документов между отделами. В результате продолжительность рабочего процесса сократилась в 4,5 раза, а срок оформления договора — с 14 до 5 дней.

«Порой достаточно убрать одну-две операции, чтобы сократить время и улучшить результат», — поделился одним из главных выводов обучения начальник отдела по претензионной работе ООО «КМП» Андрей Редькин.

Полученный опыт Андрей Редькин планирует применить в своем отделе. В первую очередь он намерен упростить согласование документов и сократить число возвратов на доработку.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.