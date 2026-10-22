В Лобне выбирают новых лидеров движения «Волонтеры Подмосковья»

В Лобне состоялся региональный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Это ключевое событие в календаре добровольческого движения региона, которое определит новую команду активистов, готовых развивать волонтерство в своих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«Конкурс лидеров движения „Волонтеры Подмосковья“ проходит в регионе уже во второй раз. На муниципальном этапе за звание лучшего боролись порядка 300 человек, и сегодня 150 сильнейших представляют свои проекты на региональной площадке. Наша задача — найти тех, кто готов не просто делать добрые дела, но и вдохновлять на это тысячи других жителей области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

С 28 сентября по 8 октября конкурсные испытания прошли во всех муниципальных образованиях Подмосковья. Участники представляли свой опыт добровольческой деятельности, рассказывали о достижениях, делились видением своей будущей роли в развитии волонтерства в области и предлагали конкретные инициативы по развитию местных штабов.

На региональной площадке финалисты представили авторские проекты, направленные на решение реальных задач в их городах.

Среди участников — волонтеры с уникальными историями и огромным багажом добрых дел. Например, 17-летний Дмитрий Самусев из Раменского. На его счету участие уже более чем в двухстах акциях: от раздачи информационных буклетов и закрашивания надписей на стенах до помощи в уборке снега.

В качестве своего проекта Дмитрий предложил инициативу «Раз в месяц — „Час добрых дел рядом с домом“». Формат направлен на развитие волонтерских штабов в муниципалитетах и позволит каждому жителю помочь соседям или городу даже если свободного времени совсем мало.

Другим ярким примером стала 20-летняя Юлия Денисова из Серпухова. В волонтерстве она уже четыре года, два из которых руководила объединением «МЫ ВМЕСТЕ» в Губернском колледже. Также Юлия проявила себя на международном уровне, став тим-лидером направления «Лингвистическая поддержка» на музыкальном конкурсе «Интервидение», который прошел в 2025 году.

«У меня за плечами большой опыт, и я хочу делиться им с другими, заряжая жителей Подмосковья на добрые дела. Многие молодые люди хотят помогать, но просто не знают, с чего начать», — отметила Юлия Денисова.

Чтобы решить эту проблему, она разработала проект «Шаг в добровольчество». Это система адаптации и подготовки новых волонтеров, которая поможет новичкам быстрее включиться в деятельность, понять структуру движения и найти свое направление.

Особенностью конкурса этого года стала преемственность поколений. В состав экспертного жюри регионального этапа вошли лидеры прошлого набора. В 2025 году они стали победителями конкурса и на протяжении года реализовывали ключевые добровольческие проекты региона.

Теперь именно они будут сопровождать новых лидеров, делиться накопленным опытом и оказывать поддержку в реализации инициатив. Для участников регионального этапа это уникальная возможность получить обратную связь и практические советы от тех, кто уже прошел этот путь и добился реальных результатов на местах.

«За прошедший год я прошла большой путь. Образовательная программа, а также новые знакомства дали мне большое количество знаний и опыта. Теперь же я муниципальный координатор регионального движения в Домодедово. Мне важно, чтобы волонтеры, которые только начинают этот путь знали, что у них есть люди, на которых можно положиться и к которым можно прийти за советом — к нам, участникам программы прошлого года», — сказала Алена Соловьева из Домодедово.

Новый состав лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» будет определен по итогам конкурсных испытаний в ближайшее время. Впереди у активистов —специальный образовательный интенсив, который пройдет 24 октября.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.