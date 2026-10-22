Эменике призвал «Спартак» побороться за чемпионство

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что команде пора вернуть чемпионский титул. Для этого нужно побеждать прямых конкурентов, сообщает Metaratings.ru .

После 11 туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка.

«„Спартак“ давно не был чемпионом. Сейчас самое время это исправить. Надо обыгрывать прямых конкурентов. Уверен, что состав „Спартака“ можно назвать одним из лучших в лиге», — сказал Эменике.

В 12-м туре «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 25 октября и начнется в 16:00 по московскому времени.

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