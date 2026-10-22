Эменике призвал «Спартак» побороться за чемпионство
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что команде пора вернуть чемпионский титул. Для этого нужно побеждать прямых конкурентов, сообщает Metaratings.ru.
После 11 туров текущего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка.
«„Спартак“ давно не был чемпионом. Сейчас самое время это исправить. Надо обыгрывать прямых конкурентов. Уверен, что состав „Спартака“ можно назвать одним из лучших в лиге», — сказал Эменике.
В 12-м туре «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 25 октября и начнется в 16:00 по московскому времени.
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