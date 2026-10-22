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Болонка Сильвестр Сталлоне из Дома Глэн отправится из Кузбасса во Вьетнам

В Кузбассе мальтийская болонка Сильвестр Сталлоне из Дома Глэн получила документы для поездки во Вьетнам. Еще два питомца — чихуахуа Филимон и Никол — отправятся в Турцию, сообщает Сiбдепо .

Владельцы собак обратились за разрешениями в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 16 октября 2026 года. Они подали заявления через электронный сервис eCert государственной системы «ВетИС».

Перед оформлением документов специалисты проверили микрочипы, сведения о прививках и профилактических обработках в ветеринарных паспортах. Все три питомца прошли необходимые процедуры и соответствовали требованиям для выезда из России.

«По результатам проверки установлено полное соответствие требованиям, предъявляемым к вывозу животных за пределы Российской Федерации. На транспортировку питомцев выданы международные ветеринарные сертификаты формы № 5а», — сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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