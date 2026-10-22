Минэкологии Подмосковья призвало экономить бумагу для сохранения лесов

Международный день без бумаги отмечают 22 октября. Экологи напоминают о важности экономии бумаги для сохранения лесов и перехода на электронный документооборот, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Международный день без бумаги учредили в 2010 году по инициативе Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями (AIIM). Россия присоединилась к акции в 2014 году. Ее цель — напомнить о важности экономии бумаги или отказа от нее ради сохранения лесов.

Один из наиболее эффективных способов сократить бумажный документооборот на работе — цифровизация. Минэкологии Московской области в последние годы последовательно переводит государственные услуги в электронный формат. Сейчас онлайн доступны более 80% госуслуг ведомства.

Всего министерство предоставляет 31 вид услуг и электронных сервисов. Они охватывают предоставление участков недр, регулирование выбросов в атмосферу, водопользование, государственную экологическую экспертизу, содержание и разведение объектов животного мира и другие сферы. Цифровизация сокращает сроки оказания услуг и упрощает взаимодействие с получателями.

По данным экологов, экономия или переработка одной тонны бумаги позволяет сохранить 17 деревьев, сэкономить 26 тыс. литров воды, 240 литров горючего и 4 тыс. киловатт-часов электроэнергии.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.