Стилист Пелар назвала модные головные уборы на осень и зиму 2026 года

Бини, береты, меховые панамы и капоры помогут подчеркнуть стиль в осенне-зимнем сезоне 2026 года. Об актуальных моделях рассказала стилист Юлия Пелар.

Пелар посоветовала выбирать бини средней плотности: шапка должна мягко держать форму, не обтягивать голову и не создавать лишний объем на затылке. Цвет можно подобрать к верхней одежде или сделать акцентным. Для осенних кепок и бейсболок подойдут сезонные материалы.

«Это могут быть шерсть, твид, замша. Мне особенно нравится сочетать такие кепки с вещами, которые отсылают к английской эстетике: твидовые жакеты, шерстяные бомберы, пальто, объемный трикотаж. Тогда кепка не выглядит случайной спортивной вещью, а становится частью стилизации», — пояснила Юлия Пелар в эфире радио Sputnik.

Шляпу-таблетку стилист предложила носить с пальто, костюмом, объемным тренчем или паркой. Среди беретов она выделила мягкие, объемные трикотажные модели, а среди панам — вязаные и меховые, в том числе с леопардовым принтом.

Капоры, шапки-шлемы, модели с завязками и меховые головные уборы Пелар рекомендовала сочетать с пальто, дубленками, шубами и мягким трикотажем. Главный принцип выбора — учитывать собственный стиль и гардероб.

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