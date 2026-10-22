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Столичные огнеборцы ликвидировали загорание на юге Москвы

Происшествия

В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 170Г.

Согласно имеющейся информации, происходило загорание оборудования в одном из авторемонтных боксов.

Принятыми мерами специалисты смогли быстро ликвидировать пожар.

К счастью, никто не пострадал.

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