В Подмосковье создают пять промплощадок для технологичного бизнеса

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в дополнение к примерно 70 индустриальным паркам Подмосковья создаются пять площадок преимущественно для робототехники и автоматизированных производств. Готовые помещения с коммуникациями позволят бизнесу быстрее запускать проекты и снижать начальные затраты. Предусмотрена льготная аренда, в том числе за один рубль за квадратный метр в год.

В области работают более 481 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с самозанятыми сектор объединяет свыше 2,1 млн человек, обеспечивает почти треть региональной экономики и 27% налоговых поступлений. В парке «Титан» Ленинского округа формируется кластер для семи производителей промышленных роботов, логистических комплексов и оборудования для автоматизации. Здесь также планируют открыть техноколледж.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева рассказала, что более 300 компаний имеют статус малых технологических. Их совокупная выручка за 2025 год приблизилась к 58 млрд рублей. Для них действуют сниженные ставки налога на прибыль. Покупателям промышленных роботов доступен инвестиционный налоговый вычет, производителям — льготная аренда и компенсация до 20% капитальных затрат на строительство заводов, но не более 500 млн рублей.

Участники дискуссии подчеркнули важность инфраструктуры, подготовки кадров, отечественных разработок, расширения сбыта и участия малого бизнеса в инновациях и промышленной кооперации.

И. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в области Наталья Чудакова на отдельной сессии по защите бизнеса связала результаты региона со слаженной работой команды губернатора, ведомств и институтов поддержки. Она отметила, что дальнейший рост требует расширения поддержки, защиты прав предпринимателей, совершенствования законодательства и снижения административных барьеров.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.