Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете добычи воды без действующей лицензии

Минэкологии Московской области с начала года объявило 52 предостережения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим водозаборные скважины с истекшими лицензиями на пользование недрами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии напомнило, что добыча подземных вод по лицензии с истекшим сроком действия недопустима. С начала года ведомство объявило 52 предостережения организациям и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим водозаборные скважины.

Действующая лицензия предполагает постоянный контроль качества подземных вод и наличие зоны санитарной охраны. Она защищает территорию вблизи скважины от работ, способных загрязнить водоносный горизонт и ухудшить качество воды. Владельцам скважин необходимо получить лицензию или своевременно продлить ее. Все скважины, эксплуатируемые садоводческими некоммерческими товариществами, подлежат обязательному лицензированию.

Лицензия не требуется только при одновременном соблюдении всех условий: собственники, землевладельцы или арендаторы добывают воду в границах своих участков; объем не превышает 100 кубометров в сутки; вода используется для собственных нужд, не отчуждается и не передается другим лицам; водоносный горизонт не служит источником централизованного водоснабжения; использование воды не связано с предпринимательской деятельностью.

Подать электронное заявление на получение или продление лицензии можно в Минэкологии Московской области через региональный портал госуслуг, выбрав необходимые параметры: https://uslugi.mosreg.ru/services/18088.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.