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Воздух в Петербурге прогреется до +13 градусов 22 октября

В четверг, 22 октября, в Петербурге сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Днем температура достигнет +11…+13 градусов, сообщает «Бриф24» .

Синоптик Михаил Леус рассказал, что погодная ситуация в регионе существенно не изменится. В Ленинградской области воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба — выше нормы.

В пятницу, 23 октября, осадков также не ожидается. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем — +11…+13 градусов.

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