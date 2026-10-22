Воздух в Петербурге прогреется до +13 градусов 22 октября
В четверг, 22 октября, в Петербурге сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Днем температура достигнет +11…+13 градусов, сообщает «Бриф24».
Синоптик Михаил Леус рассказал, что погодная ситуация в регионе существенно не изменится. В Ленинградской области воздух прогреется до +9…+14 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба — выше нормы.
В пятницу, 23 октября, осадков также не ожидается. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем — +11…+13 градусов.
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