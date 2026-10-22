В Дмитровском кремле проведут экскурсию о тайных знаках в живописи

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский кремль» Наталья Табунова 24 октября проведет авторскую экскурсию «Древние символы и тайные знаки в изобразительном искусстве», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встреча будет посвящена скрытым смыслам в живописи. Участники рассмотрят произведения из экспозиции «Художественные коллекции» и попробуют разгадать символы храмового и светского искусства.

Художники прошлых веков передавали послания через жесты, украшения и другие детали картин. Наталья Табунова расскажет, как понимать значения знаков, цветов и предметов в композиции с учетом исторического и культурного контекста. Это поможет по-новому взглянуть даже на знакомые экспонаты.

Экскурсия начнется в 12:00. Возрастное ограничение — 12+. Адрес музея: Московская область, г. Дмитров, Историческая площадь, 18.

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