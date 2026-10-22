В Дубне проведут девять концертов фестиваля «Формула гармонии»

Фестиваль «Формула гармонии. VI сезон» пройдет с 28 октября по 2 ноября в доме культуры «Мир» в Дубне. Оркестр «Виртуозы Москвы» даст девять концертов с участием звезд российской сцены и Владимира Спивакова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На открытии фестиваля «Виртуозы Москвы» выступят под управлением Арсентия Ткаченко с пианистом Филиппом Копачевским и Академическим большим хором «Мастера хорового пения». Художественный руководитель хора — Лев Конторович.

Первым прозвучит гимн фестиваля — «Патетическое адажио» Александра Бородина. В первом отделении также исполнят «Простую симфонию» Бенджамина Бриттена и «Концерт № 1 для фортепиано» Иоганна Себастьяна Баха. Во втором — сюиту «Из времен Хольберга» Эдварда Грига и «Мессу № 2» Франца Шуберта с участием хора.

Арсентий Ткаченко — главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, заместитель художественного руководителя и дирижер Национального филармонического оркестра России.

«Виртуозы Москвы» инициировали фестиваль в 2021 году — в Год науки и технологий. Проект знакомит жителей наукоградов и закрытых населенных пунктов с классической музыкой, способствует сохранению культурного кода и развитию малых городов. Позднее он получил развитие в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. Фестиваль уже прошел в Пущино, Сарове, Протвино, Мичуринске и Обнинске.

Организатор — фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», художественный руководитель — народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков. Третий год подряд проект побеждает в конкурсе грантов и проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его также поддерживают НИЦ «Курчатовский институт», министерство культуры и туризма Московской области и администрация Дубны.

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» основан в 1979 году Владимиром Спиваковым, Героем труда РФ. Коллектив гастролирует на всех континентах, исполняет классику и современные произведения, ведет благотворительные и просветительские проекты. Его записи доступны на популярных стриминговых платформах.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.