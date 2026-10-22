АВВР хочет пошлину 200% на импортное вино: платить за это придется потребителям

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) сохраняет позицию о необходимости повышения пошлин на вино из недружественных стран до 200% и выступает против его импорта, сообщил ТАСС исполнительный директор АВВР Петр Ефремов в кулуарах Российского винодельческого форума.

Российские виноделы настаивают на ужесточении правил для импортного алкоголя.

«Это позиция ассоциации, которая была однажды заявлена, собственно она не менялась. Конечно, мы выступаем прежде всего против импорта из недружественных стран. Эта наша традиционная позиция, которая сохраняется», — заявил исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.

В августе 2024 года правительство РФ утвердило повышенные таможенные пошлины на ввоз цветов и алкоголя из недружественных стран. Пошлина на вина и вермуты была повышена с 20% до 25%, но не менее $2 за литр. Однако в АВВР тогда заявили, что 25% — недостаточная мера, и предложили установить ввозную пошлину для вин из стран НАТО в 200%.

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