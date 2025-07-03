Названы 4 главные причины приостановки поставок вооружения США на Украину

Президент США Дональд Трамп требует сосредоточить вооружение внутри страны и отказывает Украине в поддержке по политическим и стратегическим причинам, сообщил РИАМО политолог, основатель и гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков.

«Первое связано с тем, что приоритеты внешней политики меняются, и Трамп четко сформулировал свою позицию: „Америка — прежде всего“. Соответственно, он требует, чтобы именно Соединенные Штаты имели приоритет. Отсюда следует, что армия США должна обладать всем необходимым вооружением», — сказал Марков.

Сейчас очевидно, что у США этого вооружения попросту не хватает — значительная часть передана, а поставки, как выяснилось, в условиях такого конфликта должны быть огромными.

«Во-вторых, изменилась обстановка на Ближнем Востоке. Уже была война с Ираном, и не исключено, что будет еще одна — возможно, даже более напряженная. При этом главный союзник США в регионе — Израиль — также ведет войну с Ираном. И в случае эскалации там понадобится огромное количество оружия», — рассказал политолог.

По словам Маркова, сами США признали, что им не хватает боеприпасов, особенно ракет. Их запасы на складах истощены — наступил момент, когда они фактически подошли к нижней границе. Это серьезная проблема.

«И, наконец, четвертое связано непосредственно с Украиной. Для Трампа Зеленский — это союзник всех его политических противников. Он его откровенно не любит и сам украинский проект считает сомнительным. С его точки зрения, эта война — конфликт глобалистов против Путина, против идеи суверенитета, а Трамп выступает именно за суверенитет. Победы в этой войне он не видит и считает, что никакой перспективы уже нет», — пояснил эксперт.