Венгрия оставила себе конфискованные у Украины деньги

Венгрия вернула Украине две арестованные инкассаторские машины, но деньги и золото, которые они везли, оставила себе, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Европейская правда».

Украинске инкассаторы уже несколько лет возят валюту и драгметаллы из Европы, в основном из Австрии, наземным транспортом. Их путь пролегает через Венгрию.

5 марта венгерские власти арестовали две инкассаторские машины украинского Ощадбанка и семерых граждан Украины. Они везли 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

На них возбудили дело об отмывании средств. По мнению Венгрии, эти деньги и золото могут принадлежать мафиозным структурам. 6 марта украинских инкассаторов отпустили и отправили на родину. Также Венгрия согласилась передать Ощадбанку арестованные автомобили.

При этом средства, которые украинцы перевозили, были конфискованы. 10 марта парламент Венгрии одобрил проект закона о замораживании их на 60 дней.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах украинцев его семье. Он заявил, что «всему есть предел».

