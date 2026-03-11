Орбан рассказал об угрозах украинцев его семье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook* сообщил, что знает об угрозах его семье, исходящих с Украины.

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — отметил он.

При этом Орбан выразил уверенность, что он лично, а также его дети и внуки смогут к этому адаптироваться.

«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я попросил всех относиться к этому серьезно, но не бояться», — добавил он.

Венгрия примет решение о том, что делать с конфискованными у украинцев деньгами, когда выяснит, кому они принадлежат. До тех пор средства будут находиться в стране, рассказал ранее премьер-министр страны Виктор Орбан во время предвыборного мероприятия в Дебрецене.

*Деятельность Meta — соцсеть Facebook — запрещена в России как экстремистская.