Пентагон закупит 28 тысяч крылатых ракет за 5 лет

В ближайшие пять лет США планируют получить около 28 тысяч крылатых ракет FAMM-P и FAMM-L, сообщают « Известия ».

Как подсчитал независимый военный аналитик из Канады Колби Бадхвар, к 2030 году ежегодный выпуск превысит 7 тысяч единиц. ВВС США уже запросили более $350 млн на первую тысячу ракет.

Программа FAMM нацелена на создание недорогих высокоточных ракет — в отличие от Tomahawk или JASSM, цена которых исчисляется миллионами долларов. Стоимость нового боеприпаса составляет $200–300 тысяч, ежегодный выпуск должен исчисляться тысячами, а дальность поражения превышать 460 км. Допускается использование коммерческих компонентов и 3D-печати.

При этом только за первые дни операции против Ирана Пентагон израсходовал 1,1 тысячу ракет JASSM-ER и около 1 тысячи Tomahawk, а общие затраты достигли $5,5 млрд. Совокупная цена конфликта оценивается в $28–35 млрд.

