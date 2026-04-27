Эстонский катер занесло в российские воды из-за поломки
Патрульный катер эстонской полиции зашел в российские воды. Он оказался в реке Нарва из-за технической неисправности, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал гостелерадио ERR.
Сильный ветер не дал пограничникам удержать судно даже при помощи якоря. Власти Эстонии уже проинформировали о случившемся Пограничную службу ФСБ России.
Спустя примерно 15 минут после пересечения границы экипаж смог самостоятельно вернуть катер в эстонские воды.
