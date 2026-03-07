Орбан раскрыл, как Венгрия поступит с конфискованными у украинцев деньгами

сегодня в 17:50

Орбан: Венгрия определится с судьбой отобранных у украинцев средств

Венгрия примет решение о том, что делать с конфискованными у украинцев деньгами, когда выяснит, кому они принадлежат. До тех пор средства будут находиться в стране, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан во время предвыборного мероприятия в Дебрецене, сообщает РИА Новости .

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило до этого, что были задержаны семь украинцев. Их подозревают в отмывании средств.

Среди задержанных есть экс-генерал спецслужб Украины. Он, предположительно, занимался транспортировкой из Австрии в страну 40 млн долларов, 35 млн евро и девяти килограмм золота.

Официальный Будапешт попросил у Киева предоставить объяснения. Всех украинцев планируют в течение суток депортировать.

