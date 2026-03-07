Орбан раскрыл, как Венгрия поступит с конфискованными у украинцев деньгами
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Венгрия примет решение о том, что делать с конфискованными у украинцев деньгами, когда выяснит, кому они принадлежат. До тех пор средства будут находиться в стране, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан во время предвыборного мероприятия в Дебрецене, сообщает РИА Новости.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило до этого, что были задержаны семь украинцев. Их подозревают в отмывании средств.
Среди задержанных есть экс-генерал спецслужб Украины. Он, предположительно, занимался транспортировкой из Австрии в страну 40 млн долларов, 35 млн евро и девяти килограмм золота.
Официальный Будапешт попросил у Киева предоставить объяснения. Всех украинцев планируют в течение суток депортировать.
