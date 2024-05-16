В Словакии отметили, что покушение на Фицо спланировали заранее
Вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк рассказал, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо спланировали заранее, сообщает ТАСС.
Калиняк выступил на пресс-конференции после экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики. По его словам, покушение не стало случайностью.
Министр добавил, что стрелок ранее был на акции протеста в Долна-Купе. Там организовали выездное заседание кабинета министров.
Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра, прежде чем его скрутила толпа свидетелей.
Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу, после чего оперировали пять часов. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, но угроза жизни все еще сохраняется.