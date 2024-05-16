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В Словакии отметили, что покушение на Фицо спланировали заранее

Вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк рассказал, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо спланировали заранее, сообщает ТАСС.

Калиняк выступил на пресс-конференции после экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства республики. По его словам, покушение не стало случайностью.

Министр добавил, что стрелок ранее был на акции протеста в Долна-Купе. Там организовали выездное заседание кабинета министров.

Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра, прежде чем его скрутила толпа свидетелей.

Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу, после чего оперировали пять часов. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, но угроза жизни все еще сохраняется.