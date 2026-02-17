Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве начнутся во второй половине дня

Трехсторонние переговоры по украинскому вопросу стартуют в швейцарской Женеве во вторник во второй половине дня, ориентировочно в 14:00 по московскому времени, сообщает ТАСС .

«Переговоры по Украине начнутся во второй половине дня. Все зависит от того, когда американцы закончат обсуждения с иранцами», — сказал источник.

Он добавил, что переговоры между делегациями США, России и Украины начнутся ориентировочно в районе обеда, часов в 12:00 по местному времени, или в 14:00 по Москве.

Встреча по линии Россия — США — Украина пройдет в Женеве 17–18 февраля. Делегацию РФ представляют 20 человек. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на переговорах в Женеве обсудят широкий спектр вопросов, в том числе речь пойдет о территориях.

