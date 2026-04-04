Силы ПВО ликвидировали 85 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Ночью средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Самарской и Тульской областями. Также БПЛА ликвидировали над Республикой Крым.

Еще украинские беспилотники сбили над Черным морем.

Ранее сообщалось, что один человек получил осколочное ранение в Тольятти Самарской области во время удара БПЛА ВСУ. Ему оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. Также БПЛА влетел в крышу многоквартирного дома. Она была незначительно повреждена.

