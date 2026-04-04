Сотрудник промпредприятия пострадал в Тольятти при атаке беспилотников

Один человек пострадал в Тольятти Самарской области при атаке украинских беспилотников. Ему оказывают медпомощь, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев.

Сотрудник промышленного предприятия города получил осколочное ранение. На данный момент его госпитализировали.

Кроме того, беспилотник попал в крышу многоквартирного дома. На месте работают сотрудники оперативных служб.

«Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла», — отметил Федорищев в своем Telegram-канале.

Последствия власти планируют устранить в кратчайшие сроки. Жильцам дома предложили воспользоваться пунктами временного размещения.

Губернатор добавил, что сейчас на территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

Ранее в Тольятти работали средства противовоздушной обороны (ПВО), которые отражали атаку дронов. Из-за этого раздавались звуки взрывов. Жители сообщали, что обломки одного из сбитых дронов упали в 200 метрах от жилого дома.

