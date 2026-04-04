Обломки беспилотника упали в 200 метрах от жилого дома в Тольятти

В Тольятти Самарской области обломки сбитого беспилотника упали в 200 метрах от жилой многоэтажки, сообщает SHOT .

В городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО), которые отражали атаку дронов. Из-за этого раздавались звуки взрывов.

По словам местных жителей произошедшая атака стала одной из самых массовых за все время. Взрывы гремели примерно два часа. Всего над городом было слышно свыше 10 громких звуков.

Очевидцы также рассказали, что беспилотники-камикадзе летели низко, по несколько штук за раз.

После падения обломков сбитого БПЛА в поле начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.