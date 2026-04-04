Виден дым: жители Самарской области сообщили о взрывах при работе ПВО

Серия взрывов прогремела в Самарской области при отражении атаки БПЛА

Над Тольятти в Самарской области прогремело несколько взрывов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, в разных частях города слышны звуки мотора и видны яркие вспышки. Над одним из районов поднялся дым.

Очевидцы утверждают, что беспилотники летят на низкой высоте. Их сбивают средства ПВО.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле нет.

В аэропорту Самары сейчас действуют временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.

