Извращенец снимал на телефон покупательницу «Пятерочки» в Ростове

Неизвестный снимал на телефон одну из покупательниц «Пятерочки» в Ростове-на-Дону. Также извращенец фотографировал школьницу в общественном транспорте, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный» .

Местная жительница рассказала, что инцидент произошел в пятницу в магазине «Пятерочка» на Днепропетровской улице. Покупательницы стояла у стеллажа с сыром и в стекле заметила мужчину с телефоном, который был повернут на нее. Женщина повернулась, но мужчина сделал вид, что фотографирует крупу.

По словам пострадавшей, она ушла в другую часть в магазина и ходила по разным отделам. В это время мужчина ходил за женщиной по всем отделам, все время доставая и пряча телефон. Извращенец ждал, чтобы покупательница повернулась к нему спиной.

Знакомый женщины попросил мужчину показать телефон, однако он моментально убежал к кассе. Позже он признался, что действительно фотографировал ростовчанку.

«У нас тут рядом 2 школы, ходит очень много несовершеннолетних девочек. Сын у меня учится в 19-й гимназии и сказал, что видел его неоднократно возле школы. Берегите своих детей!» — предупредила женщина.

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