Неизвестный объект засняли над секретной базой в «Зоне 51»

Неизвестный объект, похожий на истребитель F-47, засняли над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде, сообщает Naked Science .

На опубликованном с тепловизора снимке видно, как в небе видны различимые контуры воздушного судна, совпадающего с американским истребителем шестого поколения F-47.

Предположительно, на фотографии может быть экспериментальный самолет-прототип X-plane из программы NGAD до передачи контракта Boeing. Однако это лишь гипотеза, не подтвержденная официально. ВВС США отказались комментировать изображение и не подтвердили его достоверность.

На сегодняшний день считается, что первый полноценный экземпляр F-47 еще не поднимался в воздух. Его сборка ведется на предприятии Boeing в Сент-Луисе, а первый полет ожидается примерно в 2028 году.

Boeing F-47 — американский истребитель шестого поколения, находящийся в разработке. Максимальная скорость истребителя составляет более 2 Махов, а дальность полета — свыше 1,9 тыс. км. Предполагается, что F-47 заменит многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

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