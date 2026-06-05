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«Роскосмос»: утечка воздуха на МКС не угрожает станции и экипажу

Обнаруженная утечка воздуха в переходной камере Международной космической станции (МКС) не угрожает безопасности экипажа и бортовым системам, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Ранее астронавтам NASA на МКС приказали подготовиться к экстренной эвакуации из-за усилившейся утечки воздуха в российском сегменте. Команда миссии Crew 12 укрылась в пристыкованном корабле Crew Dragon. Российские космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха.

«Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что первое место утечки оперативно заделали нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе место утечки расположено на конусной части переходной камеры. В настоящее время ведется подготовка к его герметизации.

В «Роскосмосе» добавили, что астронавты NASA вернулись на МКС после временного перевода в пристыкованный корабль Crew Dragon на время ремонта переходной камеры.

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