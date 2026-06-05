Утечка на МКС: астронавтам приказали готовиться к эвакуации

На Международной космической станции астронавтам NASA приказали подготовиться к экстренной эвакуации из-за усилившейся утечки воздуха в российском сегменте. Команда миссии Crew 12 укрылась в пристыкованном корабле Crew Dragon и надела скафандры. Российский экипаж пытается устранить проблему, сообщает Baza .

Поводом для тревоги стала утечка воздуха в служебном модуле «Звезда». Ранее потери оценивались примерно в один фунт в сутки. Сейчас они приблизились к двум фунтам в сутки. NASA велело команде Crew 12 быть готовыми к эвакуации в любой момент.

NASA и Роскосмос несколько месяцев спорят о причинах нарушения герметичности в модуле «Звезда» и способах ее устранения. Но в последние дни ситуация заметно ухудшилась.

Позже в Роскосмосе сообщили, что на российском сегменте станции обнаружены два места утечки воздуха.

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