«Работайте, братья»: ответ на письмо Зеленского и другие тезисы выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
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Что президент РФ сказал о состоянии национальной экономики и перспективах завершения СВО на Украине, читайте в материале РИАМО.
О политике Европы
«Мы видим, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность. Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны».
О новой парадигме глобального развития
«Происходит изменение самой парадигмы глобального развития. Мир становится более справедливым, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше находились на периферии глобальной экономики».
О роли доллара и евро
«Санкции и блокировка, а по сути, воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют: доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать.Теперь все страны – хочу это подчеркнуть, все без исключения, – как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре».
О ключевых технологиях будущего
«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства:
- Искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах.
- Автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.
- Платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.
По прогнозам специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. У нас уже принята национальная Стратегия развития искусственного интеллекта. Прошу Правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ».
О состоянии российской экономики
«В апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь–апрель текущего года подрос еще на 0,2%... Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем».
«Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим».
О зарплатах россиян
«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий».
О письме Зеленского
«Письмо с элементами хамства. Это что: способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе».
«Обращаться нужно не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!».
Об атаках Украины на инфраструктуру России
«Атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную историческую перспективу и главным образом на экономику, в которую собирается инвестировать».