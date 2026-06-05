«Работайте, братья»: ответ на письмо Зеленского и другие тезисы выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026

Что президент РФ сказал о состоянии национальной экономики и перспективах завершения СВО на Украине, читайте в материале РИАМО.

О политике Европы

«Мы видим, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность. Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны».

О новой парадигме глобального развития

«Происходит изменение самой парадигмы глобального развития. Мир становится более справедливым, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше находились на периферии глобальной экономики».

О роли доллара и евро

«Санкции и блокировка, а по сути, воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют: доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать.Теперь все страны – хочу это подчеркнуть, все без исключения, – как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре».

О ключевых технологиях будущего

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства:

Искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. Платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.

По прогнозам специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. У нас уже принята национальная Стратегия развития искусственного интеллекта. Прошу Правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ».

О состоянии российской экономики

«В апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь–апрель текущего года подрос еще на 0,2%... Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы, и мы ощущаем подъем».

«Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим».

О зарплатах россиян

«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий».

О письме Зеленского

«Письмо с элементами хамства. Это что: способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе».

«Обращаться нужно не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!».

Об атаках Украины на инфраструктуру России

«Атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную историческую перспективу и главным образом на экономику, в которую собирается инвестировать».