Порог годового дохода для уплаты НДС заморозят минимум на 3 года

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что действующий порог годовой выручки в 20 млн руб., при достижении которого предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС, будет заморожен как минимум на три года. Об этом сообщают «Ведомости» .

«Президент сказал, что на подольше. Я думаю, что минимум на три года», — заявил Силуанов.

Он также отметил, что потенциальные потери бюджета от сохранения порога невелики: при снижении порога с 20 до 10 млн руб. малый бизнес получил бы в сумме примерно 50 млрд руб. в год, но это не критично для баланса бюджета.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2026 Владимир Путин предложил отложить запланированное снижение планки выручки для перехода на уплату НДС и оставить ее на уровне 20 млн руб.

Эта инициатива поддержана бизнес‑объединениями. Глава РСПП Александр Шохин заявлял, что фиксирование порога на 20 млн руб. и использование цифровых инструментов ФНС предпочтительнее дальнейшего снижения, поскольку позволит добросовестным компаниям сохранить возможность развиваться.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.