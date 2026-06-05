Порог годового дохода для уплаты НДС заморозят минимум на 3 года
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что действующий порог годовой выручки в 20 млн руб., при достижении которого предприниматели на упрощенной системе налогообложения должны переходить на уплату НДС, будет заморожен как минимум на три года. Об этом сообщают «Ведомости».
«Президент сказал, что на подольше. Я думаю, что минимум на три года», — заявил Силуанов.
Он также отметил, что потенциальные потери бюджета от сохранения порога невелики: при снижении порога с 20 до 10 млн руб. малый бизнес получил бы в сумме примерно 50 млрд руб. в год, но это не критично для баланса бюджета.
Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2026 Владимир Путин предложил отложить запланированное снижение планки выручки для перехода на уплату НДС и оставить ее на уровне 20 млн руб.
Эта инициатива поддержана бизнес‑объединениями. Глава РСПП Александр Шохин заявлял, что фиксирование порога на 20 млн руб. и использование цифровых инструментов ФНС предпочтительнее дальнейшего снижения, поскольку позволит добросовестным компаниям сохранить возможность развиваться.
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