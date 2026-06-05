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Участвовавший в прямой линии с Путиным Герой России из Калмыкии погиб на СВО

Герой России, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», — написал Хасиков в мессенджере МАКС.

Глава региона добавил, что военнослужащий находился в зоне СВО с 2022 года и принимал участие в боях за Северск и Соледар. Очир-Горяев бын награжден званием Героя России.

В декабре прошлого года Наран Очир-Горяев принял участие в прямой линии президента РФ Владимира Путина «Итоги года». Старший лейтенант доложил главе государства об освобождении Северска в ДНР. В ходе прямой линии Путин неоднократно обращался к Очир-Горяеву.

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