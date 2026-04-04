Осколки воздушной цели рухнули на здание американского Oracle в Дубае ОАЭ

Осколки рухнули на здание американской фирмы Oracle в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов после того, как средства ПВО перехватили воздушную цель. Инцидент произошел в бизнес-парке Dubai Internet City, написала пресс-служба правительства города в соцсети Х, сообщает РИА Новости.