Дождь и до +17 градусов будет в Московском регионе 4 апреля
Фото - © Дождь в Москве/Медиасток.рф
Днем в субботу в Москве и области ожидается от +15 до +17 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
4 апреля днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Местами будет небольшой дождь.
Ветер ожидается западный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Московском регионе будет от +2 до +4 градусов. Ожидается облачная погода. Возможен дождь.
Ветер будет западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.
