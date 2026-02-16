сегодня в 15:01

Делегацию России на переговорах по Украине в Женеве расширят до 20 человек

Состав российской делегации на трехсторонних переговорах по украинскому вопросу в Женеве увеличится, сообщает ТАСС .

Встреча по линии Россия — США — Украина пройдет 17–18 февраля. Планировалось, что туда отправятся минимум 15 российских переговорщиков.

На данный момент принято решение расширить делегацию России до порядка 20 человек. Всем участникам уже одобрены визы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему помощник президента Владимир Мединский не участвовал в прошедших переговорах в ОАЭ.

