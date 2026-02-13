сегодня в 17:59

РФ на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек

Россию на переговорах по украинскому конфликту в Женеве представят не менее 15 человек. Все они приедут в Швейцарию 17 февраля, сообщает ТАСС .

В переговорной группе значится в том числе имя заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

По информации Европейского издания Politico, американская сторона полагает, что на новом раунде может быть достигнут прогресс по сделке.

Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на предложение французского лидера Эммануэля Макрона восстановить диалог с Россией, указал, что ведущая роль в таких переговорах должна принадлежать США, но Европа может участвовать.

